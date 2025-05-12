В Британии раскрыли российскую шпионскую сеть: как наказали ее руководителя и подельников

В Британии раскрыли российскую шпионскую сеть. / © Getty Images

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В Лондоне вынесли приговоры шести членам российской шпионской сети, действовавшей под прикрытием в Великобритании. Лидер группы, 47-летний болгарин Орлин Русев, приговорен к 10 годам и 8 месяцам заключения. Он признал себя виновным в заговоре в целях шпионажа в пользу России.

Об этом пишет Reuters.

Орлин Русев. / © Reuters

Как установило следствие, Русев координировал действия шпионского центра, который занимался слежкой за журналистами, оппозиционерами и украинскими военными, проходившими подготовку на базе США в Германии. Операции велись по указаниям Яна Марсалека — бывшего топ-менеджера немецкой компании Wirecard, подозреваемого в связях с российскими спецслужбами.

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В общей сложности шесть осужденных получили около 40 лет лишения свободы:

Бизер Джамбазов - 10 лет и 2 месяца

Катрин Иванова - 9 лет и 8 месяцев

Ваня Габерова - 8 лет (с вычетом более года предварительного заключения)

Тихомир Иванчев - 8 лет

Иван Стоянов - 6 лет и 4 месяца

Суд признал, что группа бездействовала напрямую от имени спецслужб РФ, но была мотивирована финансово. Ее деятельность квалифицировалась как серьезная угроза национальной безопасности Британии.

Местонахождение Яна Марсалека, разыскиваемого в Германии за финансовые преступления, до сих пор неизвестно. Предполагается, что он скрывается в России. Кремль воздержался от комментариев по приговору.

Ранее сообщалось, что польская прокуратура предъявила обвинение двум гражданам Украины по масштабному пожару в торговом центре в Варшаве. По данным следствия, за поджогом стояли российские спецслужбы.

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