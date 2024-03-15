В Британии резко отреагировали на псевдовыборы в России и на захваченных землях

Британия назвала фейковые выборы в России и на захваченных украинских территориях незаконными.

Великобритания осудила псевдовыборы президента РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом свидетельствует заявление британского представителя при ОБСЕ Нилла Холланда.

“Агрессия России началась в 2014 году, когда она незаконно аннексировала Крым. И мы наблюдали попытки РФ захватить новые территории с начала ее полномасштабного вторжения два года назад. Сейчас в регионах Украины, которые она, как утверждает, аннексировала, Россия проводит президентские выборы против воли украинского народа. Это очередная откровенная попытка России легитимизировать свое незаконное присутствие в Украине. И это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, принципов, основополагающих для Хельсинкского заключительного акта”, — подчеркнул Холланд.

Он добавил, что Британия присоединяется к Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в решительном осуждении России за проведение "президентских выборов" в Украине, противоречащих международному праву, включая Устав ООН.

"Эти так называемые "выборы" на суверенной территории Украины незаконны", — подчеркнул представитель Британии.

Он также напомнил, что Россия пытается стереть украинскую идентичность на временно оккупированных территориях из-за принудительной паспортизации и навязывания своего законодательства, СМИ, образования и валюты. РФ также сделала дальнейшие шаги по манипулированию демографией этих регионов через миграцию российского населения. Тем временем украинское население безжалостно репрессируется и вытесняется.

“В этой среде страха и устрашения ожидается, что украинцы примут участие в этих фиктивных выборах. У России нет законных оснований для каких-либо подобных действий на территории Украины”, — подчеркнул Холланд.

Британия заявила, что никогда не признает попыток России консолидировать свой незаконный контроль над украинской территорией, нарушающей Устав ООН. Холланд напомнил, что временно оккупированные территории Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей и Крыма являются частью Украины.

"Проведение фиктивных выборов в этих регионах этого факта не изменит. Соединенное Королевство будет продолжать выступать за свободу и демократическую волю народа Украины, мужественно противостоящего российской агрессии в стремлении к независимой и суверенной Украине”, — сказал Холланд.

Напомним, российские пропагандистские СМИ бесстыдно демонстрируют, как оккупанты на захваченных территориях Украины имитируют "выборы" президента РФ, заставляя местных пенсионеров под дулами автоматов ставить отметки при Владимире Путине. На кадрах видео видно, что по квартирам пенсионеров ходят вооруженные оккупантры в масках, под наблюдением которых людям предлагается ставить отметки за Путина.

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