В Британии сделали новое заявление о военной поддержке Украины

Союзники уверяют, что продолжат военную помощь Украине.
В Великобритании заверили, что страна будет работать с союзниками по НАТО и другими мировыми лидерами по обеспечению продления помощи Украине.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, передает Bloomberg.
Соответствующее заявление он сделал на фоне беспорядков в Конгрессе США после отставки Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей.
Шаппс обещает, что будет "работать вместе" с лидерами, в том числе на заседаниях НАТО и контактной группы по обороне Украины в ближайшие недели.
Что предшествовало
Третий по значимости чиновник Соединенных Штатов отправлен в отставку. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти уволен большинством в 216 голосов как республиканцев, так и демократов.
В администрации американского президента Джо Байдена пытаются заверить союзников в том, что военная помощь Украине будет продолжаться несмотря на значительное количество республиканцев, выступающих в Конгрессе против этого.
Пентагон для военной помощи в Украине сейчас имеет около 5,4 млрд дол. Этой суммы хватит примерно на шесть месяцев при таких объемах затрат, как сейчас.
Читайте также:
- Отсутствие помощи Украине в бюджете США: что известно о скандале и почему блокируют выделение средств
- В Киеве – историческая встреча глав МИД стран ЕС: детали от Борреля
- "О военной помощи Украине больше не идет" — экс-премьер Словакии Пеллегрини