В Британии сделали новое заявление о военной поддержке Украины

В Великобритании заверили, что страна будет работать с союзниками по НАТО и другими мировыми лидерами по обеспечению продления помощи Украине.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, передает Bloomberg.

Соответствующее заявление он сделал на фоне беспорядков в Конгрессе США после отставки Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей.

Шаппс обещает, что будет "работать вместе" с лидерами, в том числе на заседаниях НАТО и контактной группы по обороне Украины в ближайшие недели.

Что предшествовало

Третий по значимости чиновник Соединенных Штатов отправлен в отставку. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти уволен большинством в 216 голосов как республиканцев, так и демократов.

В администрации американского президента Джо Байдена пытаются заверить союзников в том, что военная помощь Украине будет продолжаться несмотря на значительное количество республиканцев, выступающих в Конгрессе против этого.

Пентагон для военной помощи в Украине сейчас имеет около 5,4 млрд дол. Этой суммы хватит примерно на шесть месяцев при таких объемах затрат, как сейчас.

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