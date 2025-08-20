В Британии сообщили, когда отправят своих солдат в Украину

Британские солдаты. / © Getty Images

Великобритания остается готовой рассмотреть возможность введения войск в Украину в случае достижения мирного соглашения с агрессором РФ.

Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили, сообщает Independent .

"Премьер-министр (Кир Стармер - Ред.) четко дал понять, что готов рассмотреть возможность введения британских войск в случае достижения мирного соглашения", - подчеркнул глава британского Минобороны.

Он подчеркнул, что Британия и "многие другие страны" хотят поддержать Украину в ее стремлении предотвратить предстоящую агрессию России и заверить ее, что "мы останемся с ней, чтобы попытаться обеспечить долгосрочный мир".

По данным СМИ, глава британских вооруженных сил Тони Радакин подтвердит союзникам, что Лондон предоставит солдат для помощи в материально-техническом обеспечении и обучении, но не разместит их вблизи России. То есть о том, что военные могут оказаться на передовой и участвовать в боевых действиях речь не идет.

В то же время отмечается, что Британия готова развернуть войска в Украине "для обеспечения безопасного неба, безопасного моря и укрепления украинских вооруженных сил".

Напомним, Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что около 10 стран готовы направить войска в Украину после завершения войны. В частности известно, что Великобритания и Франция готовы направить сотни своих солдат, которые будут размещены в Украине, подальше от линии фронта.

В частности, глава комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп заявил, что Германия также может направить своих военнослужащих в Украину при условии долгосрочного режима прекращения огня. По его словам, в Бундесвере существует целый спектр военных возможностей, которые могут обеспечить длительный мир в Украине.