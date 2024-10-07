В Британии сообщили о помощи Украине в закупке современного военного оборудования — о чем идет речь

Минобороны страны уже заключило ряд важных контрактов с британскими компаниями.

Великобритания выделила Украине 3,5 млрд фунтов стерлингов, что составляет почти 4,5 млрд долларов, на закупку современного военного оборудования британских производителей.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

Торговая миссия страны во главе с министром вооруженных сил Люком Поллардом посетила Украину для обсуждения дальнейшего сотрудничества с Киевом и представителями промышленности. В состав миссии также вошли представители Минобороны, Департамента бизнеса и торговли и оборонной ассоциации ADS.

Миссия является продолжением соглашения, подписанного в июле 2024 года. Речь идет о разрешении Украине потратить 3,5 млрд. фунтов стерлингов на закупку современного военного оборудования британских производителей.

Министр вооруженных сил заявил, что Британия постоянно поддерживает Украину не только по предоставлению военной техники, но и развитию сотрудничества с украинской оборонной промышленностью. Это помогает привлекать инвестиции и укреплять возможности двух государств.

Поллард отметил, что поддержка Британии гораздо шире, чем просто предоставление оборудования.

"Наши отношения в области оборонной промышленности символизируют работу правительства и частного сектора, направленную на увеличение и ускорение нашей поддержки. Углубляя наши связи с оборонной промышленностью Украины, мы расширяем собственные промышленные мощности, одновременно повышая возможности Украины", — сказал он.

Минобороны Британии уже заключило ряд важных контрактов с британскими компаниями. В частности, речь идет о поставках ракет для ПВО и Sheffield Forgemasters (ключевой поставщик заказных компонентов для оборонной промышленности) для изготовления поковок стволов для артиллерийских установок.

"Будущие заказы находятся в стадии подготовки и будут финансироваться Украиной, используя собственные резервы и 3,5 млрд фунтов стерлингов экспортного финансирования Соединенного Королевства", — говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми ранее отметил, что в течение следующих дней и недель у Великобритании будет четкая позиция по обеспечению Украины всем необходимым, зарема, 2025 года.

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