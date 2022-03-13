В Британии создали новую программу "Дом для Украины" для убегающих от войны украинцев: детали

В Британии создали новую программу "Дом для Украины" для убегающих от войны украинцев: детали

Британцы, которые предоставят жилье украинским беженцам, получат 350 фунтов в месяц

Британия будет платить своим гражданам за то, чтобы они открыли свои дома для украинцев, спасающихся от российского вторжения.

Об этом информирует Reuters.

Новая программа под названием "Дом для Украины" позволит беженцам из Украины приехать в Британию, даже если у них нет там родственных связей.

Великобритания будет платить своим гражданам 350 фунтов стерлингов (456 долларов) в месяц, если они смогут предложить беженцам свободную комнату или недвижимость в течение минимум шести месяцев.

Законодатели всех главных политических партий критиковали требование британского правительства, чтобы украинцы имели визы и биометрические тесты перед прибытием в Британию, заявляя, что это приоритет бюрократии над безопасностью тех, кто убегает от войны.

Согласно новой схеме представители общественности, благотворительные организации и предприятия получат возможность предлагать жилье для украинцев через веб-страницу.

"Великобритания стоит с Украиной в самое темное время, и британская общественность понимает необходимость как можно быстрее доставить как можно больше людей в безопасное место. Я призываю людей во всей стране присоединиться к национальным усилиям и предложить поддержку нашим украинским друзьям. Вместе мы можем дать безопасный дом тем, кто в этом крайне нуждается", – заявил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув.

Каждый, кто предлагает комнату, номер или дом, должен будет показать, что жилье соответствует стандартам, и, возможно, пройти проверку судимости.

Напомним, что Великобритания отправила в Молдову гуманитарную помощь для украинцев.

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