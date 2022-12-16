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В Британии установили статую Путина, точно соответствующую его прозвищу (фото)

В Британии установили статую Путина, точно соответствующую его прозвищу (фото)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
3953
Время на прочтение
2 мин
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В Британии установили статую Путина, точно соответствующую его прозвищу (фото)

Фото: twitter.com

Местным жителям и гостям села предлагали забрасывать яйцами российского президента.

В знак протеста против войны, которую развязал президент РФ Владимир Путин в Украине в английском селе Белл-Энд в графстве Вустершир, местные активисты установили памятник хозяину Кремля с намеком на его прозвище, которое еще в 2014 году ему дали украинские футбольные фанаты.

Об этом сообщает британское издание The Independent.

Золотистого цвета статуя с головой в виде пениса называется Bellend of the Year, где слово Bellend обыгрывает название села и созвучно английскому выражению "головка члена".

"Мне нужно было отметить кого-то наградой "Bellend of the Year", и я подумал, что есть один человек, который в этом году повсюду считается bellend – и это Владимир Путин", — объяснил установку статуи организатор акции, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, вместе с единомышленниками он планирует создать и продавать миниатюрные копии этой статуи, чтобы собрать средства для помощи украинским беженцам в Британии.

Статуя была установлена в четверг, 15 декабря. Во время открытия этой скульптурной композиции российского президента, который в этом образе точно соответствовал своему прозвищу "Х*йло", можно было забрасывать яйцами, и люди охотно и с удовольствием это делали.

Напомним, ранее группа чешских активистов Kaputin выставила на аукцион скульптурную композицию, на которой изображен голый президент России Владимир Путин, сидящий на золотом унитазе и держащий на колене самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Дата публикации
Просмотры
3953
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