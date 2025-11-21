В Британии вынесли приговор политику, которого подкупил Медведчук

Государственный изменник Виктор Медведчук / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 21 ноября, суд в Лондоне вынес приговор бывшему британскому депутату Европарламента Натану Гиллу. Он приговорен к 10,5 годам лишения свободы за выступления в Европейском парламенте в пользу России в обмен на деньги, полученные от тогда еще пророссийского украинского политика и олигарха Виктора Медведчука, который теперь признан государственным изменником.

Об этом сообщает ВВС.

52-летний Натан Гилл был депутатом Европарламента с 2014 по 2020 год сначала от партии UKIP, а затем от партии Brexit (теперь Reform UK).

Реклама

Суд подтвердил, что британский политик представлял «аргументы в пользу российских интересов в отношении Украины» в Европейском парламенте и в СМИ и получил «значительные» суммы денег за поддержку этих позиций.

Одним из доказательств по делу, который объявлен прокурором, стала речь Натана Гилла в Европейском парламенте от 12 декабря 2018 года, в которой он «воспроизвел черновики, присланные ему Олегом Волошиным», в то время народным депутатом от пророссийской партии «ОПЗЖ».

Согласно обвинительному акту, Волошин предлагал евродепутату денежные суммы от украинского олигарха, тесно связанного с Кремлем, Виктора Медведчука, арестованного Украиной в начале войны с Россией, а затем переданного Москве в результате обмена пленными.

За каждое свое публичное выступление Натан Гилл получал до пяти тысяч фунтов стерлингов или евро, говорится в обвинительном акте.

Реклама

Поскольку Гилл признал себя виновным по восьми пунктам обвинения во взяточничестве, за продвижение российских нарративов в Европарламенте он получил от Медведчука не менее 40 тысяч фунтов стерлингов.

Объявляя приговор судья Чима-Грабб отметила, что поведение политика «фундаментально скомпрометировало целостность наднационального законодательного органа» и представляет собой «серьезную измену доверия, оказанного избирателями».

После оглашения приговора министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис заявил, что Натан Гилл «использовал свое привилегированное положение, чтобы поставить злонамеренные интересы России выше интересов Соединенного Королевства в обмен на деньги, что является предательством нашей страны, нашего народа и нашей национальной безопасности».

Напомним, летом 2025 года Россия запустила в Европе пропагандистскую кампанию «Россия — не мой враг». Наклейки с этим лозунгом появились в Румынии, Франции и Италии.