В Британии вынесли приговор серийному сексуальному маньяку, служившему в лондонской полиции

Экс-полицейский признался в 49 сексуальных преступлениях, в том числе в 24 изнасилованиях.

Во вторник, 7 февраля, бывшего офицера британской полиции 48-летнего Дэвида Керрика приговорили к пожизненному заключению за 49 преступлений, связанных с сексуальным насилием. Через 32 года он получит право на помилование.

Об этом сообщает Reuters.

Керрик, работавший в отделе парламентской и дипломатической защиты лондонской столичной полиции, использовал свое положение, чтобы запугать многих своих жертв. Он сказал им, что никто не поверит им на слово, если они обвинят агента Скотленд-Ярда.

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Обвиняемый признал, что с 2003 по 2020 год совершил 49 преступлений, связанных с 12 жертвами. Среди прочего он виноват в 24 изнасилованиях. Таким образом, он стал одним из крупнейших сексуальных преступников в Соединенном Королевстве.

Саутуоркский коронный суд в Лондоне назначил экс-полицейскому пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения в течение как минимум 32 лет.

Керрика уволили со службы в полиции только в прошлом месяце. Заместитель комиссара Барбара Грей извинилась за то, что не обнаружила его преступного поведения раньше, и перед жертвами за ущерб, причиненный своим подчиненным, заметив, что он "не должен был быть полицейским"

Напомним, ранее британские правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу в центре Лондона и ранил 6 человек, среди которых 7-летний ребенок.

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