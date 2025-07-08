В Британии вынесли приговор за поджог состава, связанного с Украиной: след ведет к "группе Вагнера"

В Британии вынесли приговор за поджог состава. / © Фото из открытых источников

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Суд присяжных в Лондоне признал виновными троих мужчин в поджоге склада на востоке города, который был связан с поставкой спутникового оборудования Starlink в Украину. Нападение, по данным следствия, было организовано по заказу российской террористической организации "группа Вагнера".

Об этом сообщает Sky News.

Пожар произошел 20 марта 2023 года на территории предприятия в районе Лейтон. Огонь уничтожил объект и нанес ущерб на сумму около одного миллиона фунтов стерлингов.

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Обвиняемые — 23-летние Нии Коджо Менсах и Джаким Роуз, а также 20-летний Угниус Асмена — отрицали вину, но были признаны виновными в поджоге при отягчающих обстоятельствах. Еще один подозреваемый, 61-летний Пол Инглиш, был оправдан.

Организаторами атаки были 20-летний Дилан Эрл и 23-летний Джейк Ривз. По данным обвинения, они действовали в координации с группой Вагнера и завербовали исполнителей для серии нападений. Оба признали вину по статьям нового британского закона о национальной безопасности: Эрл — в поджоге и подготовке преступления, Ривз — в сотрудничестве с иностранной разведкой.

Джейк Ривз, 23 года, и Дилан Джеймс Эрл, 20 лет. / © Sky News

Прокуратура заявила, что целью действий было содействие российским интересам и подрыв поддержки Украины. По версии следствия, помимо поджога склада, планировались нападения на ресторан и винный магазин в Мейфере, а также похищение их владельца – известного российского оппозиционера.

Это первое дело в Великобритании, в котором были вынесены приговоры по новым положениям законодательства о контрразведке.

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Кроме основных фигурантов, по делу фигурировали еще двое: 20-летний Эштон Эванс признан виновным в сокрытии заговора, связанного с планом похищения, но оправдан в части, касающейся состава 23-летнего Дмирьюса Паулаускаса, присяжные полностью оправдали после почти суток совещаний.

Напомним, 20 марта 2024 года на промышленном предприятии в Лейтоне, восточный Лондон, вспыхнул масштабный пожар. Горели склады двух служб доставки посылок – Oddisey и Meest UK. Обе компании принадлежат супругам украинцев, Михаилу и Елене Бойковым, проживающим в Лондоне.