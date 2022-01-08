В Британии высокопатогенным птичьим гриппом заразился мужчина, живший со 160 утками

Несколько уток заболели за несколько дней до Рождества.

В Великобритании обнаружили первого больного, заразившегося высокопатогенным птичьим гриппом H5N1. Им стал 79-летний Алан Гослинг, живший с 20 утками в своем доме. В общем дома он держал 160 уток.

Об этом сообщает The Metro.

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Живущий в Девоне Алан Гослинг подхватил вирус после того, как инфекция вспыхнула среди 160 мускусных уток в его доме. Известно, что с начала утки жили в общественном месте у дома мистера Гослинга, он начал кормить их и в конце концов забрал домой.

Впервые Гослинг начал замечать, как несколько уток заболели за несколько дней до Рождества. Затем птичий грипп подтвердили и у него. Сейчас мужчина находится на самоизоляции дома, а ученые взяли у него образцы для исследования.

По данным Агентства здравоохранения Британии, близкие личные контакты отца троих детей, включая всех посещавших его дом, были прослежены, и доказательств распространения инфекции нет.

Хотя он чувствует себя хорошо, мужчина пытается смириться с судьбой своих птиц, которых он описал как "семью". Их всех, в частности, 20, живших в доме, пришлось уничтожить.

"Я был с ними более 20 лет, поэтому это огромная потеря. Они были моей семьей – они были моей жизнью. Они садились на мои тапки, чтобы согреть их перед тем, как я обивал их. Дом никогда не был пуст, и я никогда не был один. Теперь это как морг", — сказал мужчина.

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26-летняя невестка Гослинга Эллеша рассказала, что последние несколько недель были "адом для семьи". По ее словам, свекор умолял не убивать его уток, потому что они были как его "ближайшие друзья".

Эксперты утверждают, что риск здоровья людей от птичьего гриппа остается очень низким.

"Это, несомненно, будет большой новостью, но главное то, что заражение людей H5N1 действительно редки, и они почти всегда происходят в результате прямого, длительного контакта с домашней птицей. Никогда не было никаких доказательств длительной передачи H5N1 от человека к человеку, поэтому я бы не счел это значительным риском для здоровья", — сказал профессор Майк Тилдесли, профессор моделирования инфекционных заболеваний в Университете Уорвика.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании подтвердило в четверг, что человек на юго-западе Англии дал положительный результат на птичий грипп.

"Передача птичьего гриппа от птицы к человеку может быть крайне редко и раньше в Великобритании происходило всего несколько раз. Человек заразился инфекцией в результате очень тесного, регулярного контакта с большим количеством инфицированных птиц, которых он держал в своем доме и вокруг него в течение длительного периода времени", – сказано в заявлении.

Отмечается, что Алан Гослинг – это первый в Великобритании случай заболевания H5N1. В целом первые известные случаи заболевания людей гриппом A(H5N1) произошли в Гонконге в 1997 году, когда умерли шестеро из 18 госпитализированных пациентов.

Вирус снова появился в 2003 году, когда новые случаи заболевания были зарегистрированы в Китае и Специальном административном районе Китая Гонконге. С 2003 года по 2014 год 15 стран официально сообщили ВОЗ о 665 лабораторно подтвержденных случаях инфекции, вызванной вирусом птичьего гриппа A(H5N1), у людей. Из всех этих случаев 392 закончились смертью.

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