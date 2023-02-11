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В Британии взорвалась авиационная бомба времен Второй мировой войны

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
186
Время на прочтение
1 мин
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В Британии взорвалась авиационная бомба времен Второй мировой войны

Фото: скриншот с видео

Бомба взорвалась при попытке разминирования.

На востоке Великобритании взорвалась авиационная бомба времен Второй мировой войны при попытке разминирования.

Об этом пишет BBC.

В городе Грейт-Ярмут, в 200 км от Лондона, произошла попытка разминирования авиационной бомбы времен Второй мировой войны. Специалисты планировали обезвредить ее, однако произошел неожиданный взрыв.

Отмечается, что бомба длиной около 1 м и весом около 250 кг была обнаружена подрядчиком. Специалисты в рамках мер безопасности создали защитный песчаный барьер вокруг бомбы перед попыткой взорвать ее.

Напомним, по приказу Байдена американский истребитель сбил в небе над Аляской неопознанный объект.

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Дата публикации
Просмотры
186
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