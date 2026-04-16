В Британии забили тревогу из-за возможного нападения РФ: ищут безопасные места на случай войны

Дмитрий Медведев угрожает ударами по Европе

Россия открыто угрожает Европе ударами, называя ее «стратегическим тылом» Украины. На фоне агрессивной риторики Кремля эксперты определили перечень локаций в Великобритании, где шансы на выживание в случае глобального конфликта являются самыми высокими.

Об этом пишет Express.

Угрозы России в адрес Европы

Министерство обороны России обнародовало перечень предприятий, которые якобы занимаются производством военной продукции для ВСУ. По данным британских медиа, три из них расположены в Лондоне, Лестере и графстве Саффолк.

«Руководство нескольких европейских стран на фоне растущих потерь и углубления дефицита личного состава в Вооруженных силах Украины решило увеличить производство и поставки БПЛА в Украину для ударов по территории России. Мы расцениваем это решение как сознательный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической ситуации в Европе и постепенному превращению этих стран в стратегический тыл Украины», — высказались в российском Минобороны.

Также прозвучало предупреждение, что «террористические атаки против России» могут иметь «непредсказуемые последствия».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что эти заявления следует «воспринимать буквально».

"Список европейских предприятий, производящих беспилотники и другое оборудование, является перечнем потенциальных целей для российских вооруженных сил. Когда удары станут реальностью, зависит от того, что будет дальше. Спите спокойно, европейские партнеры!» — написал Медведев в соцсети X.

Кроме того, российское оборонное ведомство назвало вероятные производственные объекты в Германии, Дании, Нидерландах, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Испании, Италии, Израиле и Турции.

Безопасные места в Британии в случае Третьей мировой войны

Ранее издание Daily Express сообщало о росте интереса к потенциально безопасным местам в Британии в случае начала Третьей мировой войны. Специалисты советуют выбирать территории, удаленные от крупных военных баз и густонаселенных городов.

К таким условно безопасным местам отнесли:

Корнуолл Веймут Фолкстон Дувр Маргейт Клактон-он-Си Феликстоу Бриксворт Байдфорд Абериствит Скенесс остров Англси Барроу-ин-Фернесс Ланкастер Уитби Карлайл Дамфрис Бервик-апон-Твид Инвернесс

К слову, накануне Госдума РФ приняла закон, позволяющий президенту Владимиру Путину использовать армию за рубежом для защиты россиян от иностранного или международного правосудия. Документ касается только судов, чью юрисдикцию Россия не признает или которые созданы без ее участия. Аналитики отмечают, что нечеткость текста оставляет открытым вопрос, как именно эти военные полномочия будут реализованы на практике.

Эксперты считают, что Россия готовит почву для агрессии против НАТО, принимая законы об использовании армии за рубежом. Аналитики считают это частью подготовки к гибридным атакам и провокациям в воздушном пространстве стран Балтии. В свою очередь Кремль использует обвинения в транзите украинских дронов по территории Европы и усиливает средства РЭБ у границ, чтобы оправдать будущие вторжения.

Основными сценариями считаются создание марионеточных «республик» в городах вроде Нарвы, дестабилизация Германии через внутренние группы влияния и диверсии против стратегической инфраструктуры Британии. Цель Путина — расшатать единство Альянса и проверить действенность 5-й статьи НАТО через «фазу ноль» (тайные операции), пока полномасштабное нападение сдерживается войной в Украине.