В Британии задержан и освобожден под залог российского олигарха Фридмана — СМИ

Кроме олигарха, задержали и допросили еще двоих.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) задержало российского миллиардера, подозреваемого в отмывании денег. Им может быть Михаил Фридман. Впоследствии его освободили под залог.

Как сообщается на сайте агентства, истоники УП.

"NCA провело масштабную операцию по аресту богатого российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег, сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью дачи ложных показаний", — говорится в сообщении.

В ходе обыска в доме российского бизнесмена было изъято несколько цифровых устройств и большая сумма наличных денег.

Отмечается, что 58-летнего бизнесмена арестовали офицеры отдела по борьбе с клептократией NCA еще 1 декабря в его лондонской резиденции. Также арестовали 35-летнего мужчину, работавшего в помещении. Его подозревают в отмывании денег и препятствии действиям NCA, потому что он пытался покинуть здание с сумкой, в которой было несколько тысяч фунтов наличными.

Также в Лондоне задержан 39-летний бывший бойфренд нынешней партнерши бизнесмена. Ему инкриминируют ряд преступлений. В частности, отмывание денег и сговор в целях мошенничества.

Троих задержанных допросили NCA, а затем освободили под залог.

К слову, в агентстве не называют имена ни "зажиточного российского бизнесмена", ни других фигурантов дела. По некоторым данным, этим бизнесменом является подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман.

"Отдел NCA по борьбе с клептократией, созданный только в этом году, достиг значительных успехов в расследовании потенциальной преступной деятельности со стороны олигархов и профессиональных поставщиков услуг, которые их поддерживают и помогают, а также тех, кто связан с российским режимом. Мы продолжим использовать все доступные нам силы и тактики, чтобы устранить эту угрозу", – сказал Грэм Биггар, генеральный директор NCA.

Напомним, 30 ноября Великобритания расширила список санкций, в который вошел ряд российских чиновников. В частности, под ограничения попали глава ЦИК Элла Памфилова и глава Ростовской избирательной комиссии Андрей Буров.

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