В Британии зафиксирована "беспрецедентная" вспышка менингита: уже есть смертельные случаи

Бактерии менингита

В Великобритании расследуют вспышку бактериального менингита, которая охватила по меньшей мере 27 человек. Вероятным эпицентром инфекции стал ночной клуб в Кентербери, где зафиксировали ряд случаев среди посетителей.

Об этом сообщило издание Science Alert.

По данным органов здравоохранения, по состоянию на сейчас подтверждено 15 случаев заболевания, еще ряд — на этапе проверки. Также сообщается о двух смертях. Первый случай зафиксировали 13 марта, после чего количество инфицированных резко возросло в течение нескольких дней.

Речь идет о бактериальном менингите — опасной инфекции, которая вызывает воспаление оболочек головного и спинного мозга и может приводить к сепсису. Начальные симптомы включают головную боль, повышенную температуру, сонливость и скованность шеи, однако их сложно быстро распознать из-за схожести с другими болезнями. В некоторых случаях появляется сыпь, а течение может быть стремительным.

Эксперты отмечают, что болезнь передается не так легко, как грипп или COVID-19, но риск возрастает при длительном тесном контакте, в частности во время поцелуев или совместного использования напитков или вейпов.

По меньшей мере девять случаев связаны со штаммом менингококковой инфекции группы B (MenB), которая является самой распространенной в стране.

«Обычно его распространяют люди, которые имеют бактерии в задней части горла или носа, но у них нет никаких симптомов», — говорится в статье.

Большинство инфицированных — студенты Кентского университета. Случаи также зафиксировали в школах региона Кент и в одном из учебных заведений Лондона. Специалисты предполагают, что вспышка имеет признаки «суперраспространения» с последующей передачей в студенческих общежитиях.

«UKHSA получила извещение о первом случае 13 марта и начала отслеживать контакты. Франция сообщила британским властям 14 марта о случае лица, которое находилось в университете и было госпитализировано во Франции», — отмечается в материале.

Правительство Великобритании назвало ситуацию беспрецедентной из-за скорости распространения инфекции за короткое время. Медики уже развернули дополнительные клиники в Кентербери для предоставления антибиотиков контактным лицам и проводят активное отслеживание контактов.

Премьер-министр страны призвал всех, кто посещал клуб в дни вспышки, обратиться к врачам для профилактического лечения. В то же время для широкой общественности риск заражения оценивается как низкий.

Кентский университет также начал кампанию вакцинации, планируя привить около 5 тысяч студентов. Медики отмечают, что бактериальный менингит требует лечения в условиях стационара.

