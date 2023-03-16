В Британии загорелась 400-летняя гостиница, в которой проживали беженцы из Украины (фото)

Из гостиницы эвакуировали более 30 человек.

В британском городе Мидхерст возник масштабный пожар в гостинице, где проживали беженцы из Украины.

Огонь охватил здание, которому 400 лет, около 2 часов ночи 16 марта.

Как пишет Mirror, по предварительным данным, пострадавших нет.

К тушению пламени привлекли около 70 спасателей и 14 пожарных машин.

Фото: mirror.co.uk

На кадрах, сделанных с места происшествия, видно, что пламя перекинулось на гостиницу "Ангел" с крыши другого исторического здания на Северной улице.

Фото: mirror.co.uk

Из гостиницы эвакуировано более 30 человек, в том числе беженцы из Украины.

Журналист Хилтон Холлоуей разговаривал с одной украинкой, которую эвакуировали и отметил, но с ней все хорошо и она выглядела спокойно.

Причина возгорания пока что неизвестна.

Напомним, в Австралии трагически погиб трехлетний мальчик. Отец ребенка случайно переехал его на газонокосилке.

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