В Британии загорелась 400-летняя гостиница, в которой проживали беженцы из Украины (фото)

Из гостиницы эвакуировали более 30 человек.
В британском городе Мидхерст возник масштабный пожар в гостинице, где проживали беженцы из Украины.
Огонь охватил здание, которому 400 лет, около 2 часов ночи 16 марта.
Как пишет Mirror, по предварительным данным, пострадавших нет.
К тушению пламени привлекли около 70 спасателей и 14 пожарных машин.
На кадрах, сделанных с места происшествия, видно, что пламя перекинулось на гостиницу "Ангел" с крыши другого исторического здания на Северной улице.
Из гостиницы эвакуировано более 30 человек, в том числе беженцы из Украины.
Журналист Хилтон Холлоуей разговаривал с одной украинкой, которую эвакуировали и отметил, но с ней все хорошо и она выглядела спокойно.
Причина возгорания пока что неизвестна.
Напомним, в Австралии трагически погиб трехлетний мальчик. Отец ребенка случайно переехал его на газонокосилке.
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