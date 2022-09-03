В Британии закончилось голосование за нового премьер-министра: кто возглавит правительство

В понедельник, 5 сентября будет объявлен победитель выборов лидера Консервативной партии Великобритании, на следующий день королева назначит его премьер-министром.

Консервативная партия Великобритании завершила голосование за нового лидера, который возглавит правительство и станет преемником Бориса Джонсона.

Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщило BBC.

Два претендента, среди которых бывший министр финансов Риши Сунак и действующее министерство иностранных дел Лиз Трасс, узнают, кто из них победил в понедельник, 5 сентября.

На следующий день победитель будет официально назначен премьер-министром королевой Великобритании.

Опрос среди консерваторов свидетельствует о том, что Трасс является явным фаворитом и имеет большую поддержку среди членов партии. Вероятно, именно она будет формировать новое британское правительство.

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Борис Джонсон будет оставаться в должности до завершения передачи власти. The Guardian отмечает, что он предположительно выступит с прощальной речью утром во вторник, 6 сентября.

7 июля Джонсон заявил, что уходит в отставку с поста главы правительства и лидера Консервативной партии. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что после отставки Джонсона поддержка от Британии не изменится.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, лидирующая в борьбе за должность премьер-министра, во время дебатов заявила, что готова в случае необходимости нажать "ядерную кнопку".

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