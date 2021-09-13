В Британии заметили "монахиню", которая на старинном кладбище танцевала со скелетом (фото)

Люди останавливались, чтобы посмотреть на действия женщины.
В Британии на кладбище Халл-Дженерал, которое не использовалось почти полвека, в эти выходные заметили женщину в одежде монахини, которая танцевала с человеческим скелетом. На женщине была кремовая накидка и головной убор.
Об этом пишет Metro.
Прохожие в субботу увидели женщину, которая танцевала с одной моделью человеческого скелета и играла с другой, похожей на собаку.
"Буквально, она стояла на кладбище. Она танцевала со скелетом. Это явно привлекало много внимания из-за того, что люди останавливались, чтобы посмотреть", — говорит один озадаченный свидетель.
Как отмечается, подозревают, что кто-то снимал странный инцидент и это было частью трюка или проекта. Но это пока остается неизвестным.
Кладбище Халл-Дженерал после закрытия в 1972 году стало одним из самых исторических мест Халла. Люди часто посещают знаменитые могилы, в том числе мемориал жертвам эпидемии холеры 1849 года.
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