В Британии заявили, что Россия еженедельно глушит ее спутники и не только

Космическое командование Великобритании / © Getty Images

Глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман заявил, что российские силы регулярно, фактически еженедельно, пытаются глушить британские военные спутники. По его словам, РФ также отслеживает космические активы страны и собирает с них информацию.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы видим, что наши спутники глушатся россиянами на достаточно постоянной основе», — заявил глава британского Космического командования.

Британия эксплуатирует около шести военных спутников для связи и наблюдения, которые, по словам Тедмана, оснащены технологиями противодействия глушению.

«У них есть полезные нагрузки на борту, которые отслеживают наши спутники и пытаются собирать с них информацию», — сказал генерал-майор.

Россия следила и за немецкими спутниками

Угроза вмешательства в космосе не ограничивается только Великобританией. В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Россия отслеживала два спутника Intelsat, которые используются немецкими военными.

«Они могут глушить, ослеплять, манипулировать или кинетически выводить спутники из строя», — заявил министр на космической конференции в Берлине.

Как отвечают Британия и США?

В ответ на рост международного напряжения Британия и США в прошлом месяце впервые провели совместный спутниковый маневр в космосе, что чиновники оборонной сферы назвали важным шагом вперед в укреплении сотрудничества союзников

Между 4 и 12 сентября американский спутник был перемещен на орбите для проверки состояния британского спутника и подтверждения его исправности. Тест стал частью операции Olympic Defender — совместной военной программы, направленной на повышение защиты и устойчивости спутников.

«Выполнено безупречно вместе с Космическим командованием США, я не могу быть более доволен или гордиться быстрым прогрессом, которого мы достигаем с нашими союзниками. Мы теперь вместе с союзниками осуществляем передовые орбитальные операции, чтобы защищать и отстаивать наши общие национальные и военные интересы в космосе», — отметил генерал Тедман.

К слову, ранее министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила о готовности своей страны и НАТО реагировать на любые нарушения воздушного пространства Альянса. Купер отметила, что Великобритания будет сбивать чужие самолеты в воздушном пространстве НАТО. Министр также предупредила, что нарушения воздушного пространства со стороны России «рискуют привести к непосредственному вооруженному противостоянию».

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что российская агрессия угрожает всей Европе, и призвал континент осознать, что он уже противостоит Кремлю. Стармер констатировал, что Москва прибегает к различным вмешательствам по всей Европе — «то ли в наше воздушное пространство, то ли путем кибератак».