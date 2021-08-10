В Британии зеркало смертельно травмировало 5-летнего мальчика

Родители опустошены смертью мальчика.

В Колчестере, что в английском графстве Эссекс, погиб пятилетний мальчик Фредди Фэрроу, который получил серьезные травмы в результате падения зеркала в одной из тамошних магазинов.

Об этом пишет Metro.

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"Скорая" оперативно госпитализировала его в больницу, но малыш умер 2 августа. К этому времени семья не рассказала публично о трагедии и только сейчас смогла заявить об этом публично, когда они отдали дань уважения сыну.

Так, мать описывая своего сына, говорит о нем как о "умном маленьком мальчике", который всегда был улыбчив и любил ходить на пляж.

"Он ежедневно собирал мне цветы — это могли быть ромашки или все, что он мог взять в руки — и давал мне их, и говорил, что любит меня, и я говорила ему, что люблю его. Он был так доволен, он всегда задавал вопрос, и я знаю, что каждая мама скажет это, он был таким умным маленьким мальчиком", — делится воспоминаниями мама погибшего мальчика.

Женщина добавила, что из-за смерти сына они опустошены, но говорит, что он будет с ними каждый день в течение всей их жизни. Его отец Эндрю Фэрроу сказал, что малыш со своим братом и сестрой были "неразлучными".

"Я благодарен за время, которое мы провели с Фредди. Каждый день его любили и ценили, и он приносил столько счастья всем, кто его знал", — говорит мужчина.

В начальной школе также вспоминают Фредди как тихого и чувствительного мальчика с "уникальным характером". Говорят, что он был вежлив и хорошо воспитан со всеми, кого встречал в школе.

Родители также поблагодарили местную общину за поддержку после трагедии. Страница по сбору средств, созданная для поддержки семьи, собрала почти 5000 фунтов стерлингов с прошлой недели.

Напомним, в американском штате Колорадо иметь грубо затолкала своего маленького сына в багажник автомобиля Chevrolet Malibu, несмотря на то, что пятилетний малыш неистово плакал и сопротивлялся.

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