В Британии женщина хотела зарезать убийцу-некрофила, который три раза изнасиловал тело ее уже мертвой дочери

В Британии женщина хотела зарезать убийцу-некрофила, который три раза изнасиловал тело ее уже мертвой дочери

Мужчине грозит пожизненное заключение за убийство двух женщин и изнасилование почти сотни мертвых тел.

В Великобритании мать умершей молодой женщины, тело которой изнасиловал монстр-некрофил Дэвид Фуллер, сказала, что ее арестовали после попытки убить его.

Как сообщалось, 67-летнему Фуллеру грозит пожизненный срок после того, как он признал себя виновным в убийстве двух молодых женщин 34 года назад. По информации полиции, мужчина также изнасиловал не менее 100 погибших женщин и девушек в моргах, где работал электриком.

24-летняя Азра Кемаль стала одной из жертв убийцы после того, как скончалась во время падения в Кенте. Фуллер трижды занимался сексом с ее мертвым телом и даже изучал ее смерть в Интернете, читая воспоминания ее семьи и друзей.

Мама Азри рассказала, как два офицера прибыли в ее дом на севере Лондона меньше месяца назад, чтобы сообщить новость о насилии над ее драгоценной дочерью в морге, ее охватил страшный гнев, сообщает Mail Online.

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После визита правоохранителей женщина отправилась с кухонным ножом в полицейский участок, где якобы содержался подозреваемый.

"Если бы я нашла его, я на 99,99% уверена, что вставила бы этот нож прямо в его сердце, потому что он проткнул меня. Мысль о том, что он беспокоит ее, касается ее волос, касается ее кожи... Впрочем., когда я пришла в полицию, начался ад. Полицейские, казалось, выскакивали отовсюду. Восемь или девять из них схватили меня и надели наручники, бросив на пол", — рассказала мать Азры.

Она отметила, что "провела два часа в морге, спала с ней. И это дало мне определенное утешение".

Напомним, результаты ДНК доказали, что Фуллер убийца. Правда, он это возражал, пока не признал свою вину на четвертый день суда. Он работал с 1989 года в моргах ныне закрытой больницы Кент и Сассекс и больницы Танбридж Уэллс в Пембере.

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