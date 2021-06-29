В Британии женщина приобрела свадебное платье из секонд-хенда и нашла в нем трогательную записку

В Британии женщина приобрела свадебное платье из секонд-хенда и нашла в нем трогательную записку

Предыдущая владелица платья оставила послание для следующей.

В Великобритании молодая женщина Лора приобрела платье в секонд-хенде для своей свадьбы. Примеряя наряд, она наткнулась на интересную записку.

Эту трогательную историю рассказывает издание The Sun.

31-летняя Лора из Бромли на юге Лондона посетила благотворительный магазин британского Красного Креста. На витрине она увидела красивое свадебное платье и решила его приобрести. Платье стоило всего 150 фунтов стерлингов. Жнка примерила платье и оно села на нее идеально.

В платье Лора обнаружила записку, которую оставила неизвестная Фрэн, которая подарила свое свадебное платье британском Красному Кресту.

"Мы были на кассе, потому что именно собирались купить платье, продавец ее убирал, и мы заметили записку. Там было имя предыдущей владелицы и ее номер телефона, и было сказано:"Я бы очень хотела увидеть фотографии свадьбы следующей владелицы", — рассказывает Лора.

Девушка прислала фотографии примерки платья, а потом со своей свадьбы предыдущей владелице платья Фрэн. Затем после своей свадьбы Лора тоже написала аналогичную записку и спрятала в складках платья.

Изысканное платье снова вернулось в благотворительный магазин и сейчас ждет свою следующую владелицу.

Сама же Фрэн — первая владелица платья, рассказывает, что была удивлена, когда получила сообщение от Лоры.

"Я так обрадовалась, что мое платье кому понравилось так же, как мне. Мы прикрепили подобную записку к платью, надеясь, что тот, кто его приобретет, продолжит делиться историей этого прекрасного платья!", — рассказала Фрэн.

Напомним, что в Сеть попало письмо, некогда написала принцесса Уэльская Диана. Трогательную записку принцесса Диана написала в 1985 году, только через шесть месяцев после того, как на свет появился ее младший сын принц Гарри.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку