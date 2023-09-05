В Британии жестоко избили и порезали троих детей из Украины: полиция заявила о расизме

В Великобритании, в Эдинбурге, группа неизвестных напала на троих детей из Украины. В полиции заявили, что нападение было совершено на расовой почве.

Об этом пишет BBC.

Ребята, двое в возрасте 13 лет и один в возрасте 15 лет, пострадали после того, как в воскресенье вечером к ним подошла группа из восьми молодых людей в темной одежде. Одному из 13-летних парней нанесли ножевые ранения, другому — рваные раны на ухе, а 15-летнего парня ударили кулаком.

Полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения, пытаясь найти ответственных за нападение на Ниддри Мэйнс-роуд. Правоохранители также разыскивают свидетелей.

Детектив-инспектор Кит Фэйрбейрн сказал: "Я знаю, что во время нападения в этом районе были представители общественности, и я прошу их связаться с нами и поделиться любой информацией, которую они могут иметь. Мы обращаемся за подробной информацией о группе молодых людей, одетых в темную одежду. Возможно, вы видели их где-то в другом месте? Видели, как они убегали? Любая информация может помочь нам в установлении лиц, ответственных за эти нападения".

Пострадавшим ребятам была оказана помощь в больнице, а в понедельник об инциденте сообщили в полицию.

Раньше в Германии неизвестный напал на ребенка из-за украинского языка.

Напомним, в Ирландии украинские беженцы отказываются платить за питание и жалуются на дискриминацию.

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