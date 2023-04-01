В британском МИД отметили преждевременное празднование российскими коллегами "Дня дураков"

В МИД Великобритании считают, что в российском внешнеполитическом ведомстве преждевременно начали праздновать День дураков, опубликовав накануне, 31 марта, в Twitter ссылку на обновленную внешнеполитическую доктрину РФ. Британских дипломатов рассмешил комментарий российских коллег к этому документу, в котором говорится о "миролюбивой" внешней политике России, которая базируется "на уважении общепризнанных принципов и норм международного права".

"Апрельский День дураков завтра", — говорится в твите МИД Великобритании, в котором опубликован скрин этого сообщения представителей внешнеполитического ведомства государства-агрессора.

April Fool's Day is TOMORROW. pic.twitter.com/649uCsA06k — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) 31 марта, 2023

В Министерстве иностранных дел России, очевидно, долго думали, как ответить на тонкое британское остроумие, и наконец в субботу, 1 апреля, все же смогли дать ответ.

В своем твите представители ведомства Лаврова ответили : “День смеха настал! Вот исправили для вас ссылку”.

April Fool's!



Здесь, fixed the link for you



https://t.co/cEFA9CnmNl https://t.co/TMwex3AOxX — MFA Russia (@mfa_russia) 1 апреля 2023

Опубликованная ссылка ведет на сайт МИД РФ с заголовками о "политических преступлениях, совершенных Великобританией" и "примерах фабрикования западными странами поводов для агрессии".

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис иронически поздравил Россию с тем, что начиная с 1 апреля она будет месяц председательствовать в Совбезе Организации Объединенных Наций.

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