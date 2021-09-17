В британском парке развлечений 45-килограммовый терьер до смерти загрыз 9-летнего мальчика: собаку привела подруга семьи

И мать, и владелицу собаки привлекли к уголовной ответственности.

В английском городе Плимут 9-летнего мальчика до смерти загрызла собака, принадлежащая подруге семьи, после того, как ребенок остался наедине с псом в вагончике в парке отдыха.

Об этом сообщает Metro.

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Фрэнки МакРичи на момент нападения находился в вагончике в парке отдыха, куда пришел со своей матерью и ее подругой Сейди Тоттерделл. Последняя арендовала там вагончик и привезла к нему собаку.

В вечер нападения все взрослые вышли в социальный клуб парка, а затем вернулись около полуночи, а Фрэнки остался с собакой. В результате ребенок получил травмы головы и шеи после нападения 45-килограммового американского бульдога кросса стаффордширского бультерьера.

Подруга Шерил Крокер сказала, что мать несколько раз ходила к Фрэнки, и узнала о нападении, когда услышала крик. Госпожа Уиллис обнаружила Фрэнки на полу кухни в крови.

На место вызвали медиков, которые пытались реанимировать ребенка, но в 5.35 утра они констатировали его смерть. Юрист, зарегистрированная в Министерстве внутренних дел, заявила, что Фрэнки умер от кровопотери, вызванной укусами собак. По ее словам, Фрэнки пытался отбиться от нападения, и, к сожалению, бесполезно.

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Издание пишет, что Фрэнки родился с врожденным сердечным заболеванием и принимал препараты для разжижения крови, но это не стало причиной его смерти.

"Травмы настолько разрушительны, и настолько велики, что любой ребенок или взрослый, умер бы от кровопотери", — сказала юрист.

Суд заслушал все стороны и в результате владелицу собаки и мать привлекли к уголовной ответственности и заключили в тюрьму. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Британии в городе Сток трехлетнего мальчика госпитализировали после того, как его разорвал агрессивный французский мастиф. На момент нападения малыш играл в теннис в парке со своей мамой.

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