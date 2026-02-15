В Брянске и Белгороде хорошие дроны поразили энергообъекты (видео)

Белгород и Брянск после атак дронов остались без света Фото: Supernova+

В России 15 февраля сообщают о серьезных перебоях с электроснабжением после массированных атак беспилотников на электроподстанцию «Новобрянская» в поселке Выгоничи Брянской области. Также в Белгороде жалуются на перебои с электричеством после «мероприятия» по энергетическим объектам.

Об этом сообщил Телеграмм-канал «Supernova+» и местные власти Брянской области.

По данным источников, пять муниципальных образований и частично Брянск остались без электричества и централизованного отопления.

Губернатор Александр Богомаз признал, что, несмотря на заявления об «отражении атаки» и якобы уничтожении более 170 беспилотников самолетного типа, избежать последствий не удалось.

Массированная атака дронов, по его словам, длилась более 12 часов. Подразделения Минобороны РФ, бригада «БАРС — Брянск» и спецподразделения Росгвардии якобы уничтожали воздушные цели.

Электроподстанция «Новобрянская» 750 кВ в поселке Выгоничи могла быть повторно поражена.

Тем временем в Белгороде сообщают о перебоях с электричеством.

«Белгород… мероприятия.» — написали в Телеграмм-канале «Supernova+». И добавили фото и видео с места происшествия.

По словам очевидцев, атаки сопровождались взрывами на подстанциях и районах энергетической инфраструктуры. Официального подтверждения масштабов повреждений в Белгороде нет.

Напомним, Волгоградский НПЗ «парализован» после атаки СБУ. Нефтеперерабатывающий завод в России остановил переработку. Пострадала основная установка CDU-1, обеспечивающая 40% мощности завода.

На днях успешные атаки на энергетическую инфраструктуру россиян стали частью операций «Сил обороны Украины». 12 февраля дроны СБУ поразили Ухтинский НПЗ в Республике Коми, расстояние до которого от украинской границы составляет около 1750 км.