В Брянске после "прилетов" приостанавливает работу завод "Кремний": чем он важен

"Кремний" – один из лидеров производства микроэлектроники для российских ракет и ПВО.
Завод "Кремний" в Брянске приостанавливает работу после серии попаданий в ночь на 24 января. Предприятие важно для российской оборонной промышленности.
Об этом сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Атакованный ночью завод Кремний находится в Топ-2 производителей микроэлектроники для ракет и противовоздушной обороны России.
Коваленко уточнил, что на предприятии производится микроэлектроника для ракетных комплексов, зенитно-ракетных комплексов "Панцирь", ракет "Искандер", для радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников.
Напомним, неизвестные беспилотники в ночь на 24 января устроили атаку на рязанский НПЗ и брянский завод "Кремний".
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