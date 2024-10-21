В Брянске снова было атаковано предприятие "Кремний Эл": какие результаты

В результате атаки был нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой и перерваны технологические производственные цепочки.

В Брянске в ночь на 21 октября было атаковано предприятие "Кремний Эл" – один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. В частности, завод производит комплектующие для военной техники.

Об атаке заявляют российские средства массовой пропаганды со ссылкой на заявление компании.

Утверждается, что были атакованы производственные и административные корпуса завода, нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки.

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Все работники принимают участие в ликвидации последствий взрывов и пожаров.

"Основной задачей сегодня является скорейшее возобновление производства изделий электронной техники с целью безусловного выполнения планов. Однако не все зависит от нас — есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры; строители проводят экспертизу возможности возобновления разрушений", — рассказал гендиректор "Кремний Эл" Олег Данцев.

Заметим, это была уже пятая атака на предприятие. Так, в прошлый раз "Кремный Эл" был атакован беспилотниками в ночь на 19 октября.

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