В Брянске восьмиклассница устроила смертельную стрельбу в школе (фото, видео)

Девушка открыла огонь по одноклассникам, после чего совершила самоубийство.
В российском Брянске ученица восьмого класса устроила стрельбу в гимназии №5. В результате инцидента есть погибшие и раненые.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и телеграм-каналы.
Девушка пронесла в школу огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз. По данным медиа, оружие принадлежало отцу школьницы.
Девушка открыла стрельбу на уроке биологии. Она поднялась на четвертый этаж гимназии, вошла в кабинет и начала стрелять из ружья "Бекас-3" по своим одноклассникам.
В администрации Брянска сообщили, что в результате стрельбы погибли два человека, еще четверо пострадали. По предварительным данным, среди погибших могла оказаться и сама нападающая.
Некоторые источники утверждают, что школьница после нападения совершила самоубийство.
Ученики гимназии снимали на видео ситуацию в учебном заведении во время и после стрельбы. В частности, видно, что учительница с детьми забаррикадировалась в одном из классов.
Детали о школьнице, погибших и раненых
Впоследствии в РФ сообщили, что установлена личность восьмиклассницы, открывшей стрельбу. Ею оказалась 14-летняя Алина А.
Она убила свою одноклассницу, 13-летнюю Марию Н., а также ранила четырех парней.
Двое пострадавших детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние одного из раненых ухудшилось, есть угроза его жизни. Он находится в реанимации.
Почему школьница устроила стрельбу в Брянске
Приоритетная версия стрельбы, которую рассматривают правоохранители – конфликт с одноклассниками.
К слову, в США в минувшие выходные произошла 37-я и 38-я стрельбы за этот год, во время которых были убиты четыре или более человек.
Читайте главные новости дня: