В Брянске восьмиклассница устроила смертельную стрельбу в школе (фото, видео)

Девушка открыла огонь по одноклассникам, после чего совершила самоубийство.

В российском Брянске ученица восьмого класса устроила стрельбу в гимназии №5. В результате инцидента есть погибшие и раненые.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и телеграм-каналы.

Девушка пронесла в школу огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз. По данным медиа, оружие принадлежало отцу школьницы.

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Девушка открыла стрельбу на уроке биологии. Она поднялась на четвертый этаж гимназии, вошла в кабинет и начала стрелять из ружья "Бекас-3" по своим одноклассникам.

В администрации Брянска сообщили, что в результате стрельбы погибли два человека, еще четверо пострадали. По предварительным данным, среди погибших могла оказаться и сама нападающая.

Некоторые источники утверждают, что школьница после нападения совершила самоубийство.

Ученики гимназии снимали на видео ситуацию в учебном заведении во время и после стрельбы. В частности, видно, что учительница с детьми забаррикадировалась в одном из классов.

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Детали о школьнице, погибших и раненых

Впоследствии в РФ сообщили, что установлена личность восьмиклассницы, открывшей стрельбу. Ею оказалась 14-летняя Алина А.

Она убила свою одноклассницу, 13-летнюю Марию Н., а также ранила четырех парней.

Двое пострадавших детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние одного из раненых ухудшилось, есть угроза его жизни. Он находится в реанимации.

Один из раненых во время стрельбы в гимназии Брянска/Фото: российские паблики

Почему школьница устроила стрельбу в Брянске

Приоритетная версия стрельбы, которую рассматривают правоохранители – конфликт с одноклассниками.

Ружье, из которого стреляла школьница в Брянске/Фото: российские паблики

К слову, в США в минувшие выходные произошла 37-я и 38-я стрельбы за этот год, во время которых были убиты четыре или более человек.

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