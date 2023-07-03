В Брянской области — "бавовна" с пожарами: в России заявили об обстреле (фото, видео)

В поселке Белая Березка Брянской области 3 июля загорелись несколько частных домов после якобы "ударов со стороны ВСУ".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

"Несколько частных жилых домов полыхают прямо сейчас в брянском поселке Белая Березка после ударов ВСУ", – говорится в заявлении одного из российских пабликов.

Этот поселок расположен возле российско-украинской границы. До приезда пожарных местные жители пытались потушить огонь из садового шланга, однако справиться с пожаром не удалось.

Пропагандисты также заявляют о якобы обстреле из РСЗО "Град" Климовского и Трубчевского районов. Так, жители деревень Кистер и Соловьевка заявили о около 15 "прилетах".

В пабликах также утверждается, что в ночь на 3 июля и утром "под атаку попали" села Курковичи и Ломаковка. Там зафиксировали пять прилетов.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В России заявили об "обстреле" Брянской области

Напомним, 2 июля вблизи российского города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае прогремел мощный взрыв возле местного военного аэродрома. Именно там расположена пусковая установка дронов Shahed, которыми россияне атакуют Украину. На месте образовалась гигантская воронка диаметром 10 м и глубиной 4 м.

Добавим, в ФСБ России 3 июля заявили, что предотвратили попытку покушения на Сергея Аксенова – самопровозглашенного "главу" Крыма и российского коллаборанта. Там заявили о задержании подозреваемого и выложили видео с его допросом, где мужчина утверждает, что был якобы завербован украинскими спецслужбами.

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