В Брянской области произошел "хлопок" на энергообъекте: появилось видео

Пострадавших нет.
Во вторник, 20 декабря, в Трубчевском районе Брянской области произошел взрыв на энергетическом объекте, что атаковал беспилотник.
В Telegram-каналах появилось видео удара по объекту.
На видео в Сети видно, как удар по районным электрическим сетям нанес объект, похожий на беспилотник.
К слову, об атаке на энергообъект сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших в результате атаки нет.
"В результате атаки беспилотника на территории РЭС в Трубчевском районе есть разрушение административного здания и автомобиля", — подчеркнул он.
К слову, Трубчевский район Брянской области расположен недалеко от Сумской области.
Напомним, в приграничной к Украине Белгородской области РФ, в Шебекино , вспыхнул мощный пожар на энергетическом объекте. Город полностью обесточен, также нет воды. По предварительным данным, есть один пострадавший.
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