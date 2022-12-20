В Брянской области произошел "хлопок" на энергообъекте: появилось видео

Во вторник, 20 декабря, в Трубчевском районе Брянской области произошел взрыв на энергетическом объекте, что атаковал беспилотник.

В Telegram-каналах появилось видео удара по объекту.

На видео в Сети видно, как удар по районным электрическим сетям нанес объект, похожий на беспилотник.

К слову, об атаке на энергообъект сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

Россияне заявили об ударе по энергообъекту в Брянской области: появилось видео

"В результате атаки беспилотника на территории РЭС в Трубчевском районе есть разрушение административного здания и автомобиля", — подчеркнул он.

К слову, Трубчевский район Брянской области расположен недалеко от Сумской области.

Напомним, в приграничной к Украине Белгородской области РФ, в Шебекино , вспыхнул мощный пожар на энергетическом объекте. Город полностью обесточен, также нет воды. По предварительным данным, есть один пострадавший.

Читайте также: