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В Брянской области произошел "хлопок" на энергообъекте: появилось видео

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Брянской области произошел "хлопок" на энергообъекте: появилось видео

Фото: Associated Press

Пострадавших нет.

Во вторник, 20 декабря, в Трубчевском районе Брянской области произошел взрыв на энергетическом объекте, что атаковал беспилотник.

В Telegram-каналах появилось видео удара по объекту.

На видео в Сети видно, как удар по районным электрическим сетям нанес объект, похожий на беспилотник.

К слову, об атаке на энергообъект сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

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"В результате атаки беспилотника на территории РЭС в Трубчевском районе есть разрушение административного здания и автомобиля", — подчеркнул он.

К слову, Трубчевский район Брянской области расположен недалеко от Сумской области.

Напомним, в приграничной к Украине Белгородской области РФ, в Шебекино , вспыхнул мощный пожар на энергетическом объекте. Город полностью обесточен, также нет воды. По предварительным данным, есть один пострадавший.

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Дата публикации
Просмотры
260
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