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В Брянской области произошла "бавовна" на складе с военной техникой: заявляют и об "обстреле" села

В Брянской области произошла "бавовна" на складе с военной техникой: заявляют и об "обстреле" села

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
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В Брянской области произошла "бавовна" на складе с военной техникой: заявляют и об "обстреле" села

В Брянской области заявили об атаке дрона на склад с боеприпасами 14 мая / Фото: Фото из социальных сетей

Также утверждается об атаке из дрона по местным полицейским.

В Брянской области утром 14 мая произошла "бавовна" на складе с военной техникой, которую якобы атаковал беспилотник.

Об этом сообщил российский телеграмм-канал Baza.

Согласно сообщению, в Суземском районе Брянской области с беспилотника было сброшено взрывное устройство на крышу склада. Прогремел взрыв, которым было повреждено пять единиц техники. Пострадавших нет.

Позже Телеграмм-канал также проинформировал о якобы "обстреле" села Хоромное в Брянской области, обвинив в этом ВСУ. Сообщается о 10 выпущенных по селу снарядах и повреждении трех сараев и частного дома.

"Впоследствии на место прибыли сотрудники полиции. Когда они осматривали местность рядом с автомобилем, на котором приехал заместитель начальника местного отдела полиции подполковник Величко, взорвался боеприпас, сброшенный с беспилотника. В результате взрыва были повреждены два автомобиля", — говорится в сообщении паблика.

Напомним, накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что якобы "украинский беспилотник" атаковал предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародуб.

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Дата публикации
Просмотры
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