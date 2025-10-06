ТСН в социальных сетях

Мир
327
1 мин

В Брянской области РФ атакована ТЭЦ (видео)

После удара на месте возник пожар.

Игорь Бережанский
В РФ атакована ТЭЦ

В РФ атакована ТЭЦ / © Getty Images

В Брянской области России жители в ночь на 5 октября слышали сильные взрывы. Громче всего было в городе Клинцы.

Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

По сообщениям, после нескольких прилетов в Стародубском районе пропал свет.

В то же время в Унечском районе объявляли ракетную тревогу.

Кроме того, очевидцы пишут о вероятном попадании по ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что в российском Белгороде и окрестных районах снова исчезло электричество и частично водоснабжение.

Мы ранее информировали, что почти половина российских нефтеперерабатывающих заводов пострадала от беспилотников и ракет.

327
