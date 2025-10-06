- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 327
- Время на прочтение
- 1 мин
В Брянской области РФ атакована ТЭЦ (видео)
После удара на месте возник пожар.
В Брянской области России жители в ночь на 5 октября слышали сильные взрывы. Громче всего было в городе Клинцы.
Об этом информируют местные телеграммы-каналы.
По сообщениям, после нескольких прилетов в Стародубском районе пропал свет.
В то же время в Унечском районе объявляли ракетную тревогу.
Кроме того, очевидцы пишут о вероятном попадании по ТЭЦ.
Ранее сообщалось, что в российском Белгороде и окрестных районах снова исчезло электричество и частично водоснабжение.
Мы ранее информировали, что почти половина российских нефтеперерабатывающих заводов пострадала от беспилотников и ракет.