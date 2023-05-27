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В Брянской области РФ неспокойно: местных просят спрятаться и заявляют об ударе по авто Минобороны РФ

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1669
Время на прочтение
1 мин
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В Брянской области РФ неспокойно: местных просят спрятаться и заявляют об ударе по авто Минобороны РФ

В Брянской области РФ произошел удар по авто Минобороны РФ / Фото: УНИАН

В российской Брянской области снова нестабильная ситуация.

До Брянской области РФ снова пытаются прорваться "диверсанты".

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

"Диверсанты пытаются прорваться в Брянскую область. По данным источников недалеко от населенных пунктов Сушаны и Бровничи идет бой", — говорится в сообщении.

Местных жителей попросили укрыться в подвалах. Все службы подняты по тревоге. В МВД России объявлен сигнал "Эдельвейс", то есть общий сбор для российских силовиков.

Кроме того, в том же районе дрон атаковал автомобиль "Нива" на дороге Бровничи – Сушаны. Предварительно погибли двое военнослужащих.

Напомним, в ГУР заявили, что в ходе операции в Белгородской области была собрана важная информация для украинской разведки.

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Дата публикации
Просмотры
1669
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