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В Брянской области РФ произошла "бавовна": российские власти обвинили в обстреле "украиских националистов"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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В Брянской области РФ произошла "бавовна": российские власти обвинили в обстреле "украиских националистов"

В Брянской области России - снова "бавовна": обвиняют "националистов" / Фото: из соцсетей

Двое людей будто бы погибли в поселке Суземка в Брянской области России "в результате обстрела ВСУ". 

Об якобы "ударе ВСУ" заявил губернатор региона Александр Богомаз в сообщении в Telegram-канале.

Также он добавил, что "снарядами разрушены три дома". 

«РосСМИ» и пропагандистские источники оперативно распространяют соответствующие видео. Они пишут, что в поселке Суземка "обстреляли" вокзал, АЗС и дома. 

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Подтвердить подлинность видео пока нет возможности, ведь россияне часто любят подменивать одни кадры другими. 

Суземка находится в 130 км к юго-западу от Брянска недалеко от границы с Украиной.

«В результате нанесенного украинскими националистами удара, к сожалению, погибли двое мирных жителей. По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы», - заметил в сообщении российский чиновник.

Напомним, что ранее в Брянской области сообщили о якобы атаке дроном на здание военкомата в городе Новозыбков. Российский губернатор Александр Богомаз, как всегда, обвинил в атаке ВСУ.

Добавим, что ранее в российском Брянске упал беспилотник, якобы начиненный взрывчаткой. Стало известно, что известно, что обломки неизвестного летательного аппарата обнаружил местный житель

Заметим, что ранее двое военных РФ пострадали от взрыва в Брянской области возле границы с Украиной. Автомобиль с солдатами государства-агрессора наехал на мину.

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Дата публикации
Просмотры
156
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