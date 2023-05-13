В Брянской области РФ разбились истребитель и вертолет: что известно

В России один за другим разбились вертолет Ми-8 и "современный" российский истребитель Су-34.

В субботу, 13 мая, в Брянской области разбился вертолет Ми-8. За ним вслед упал вражеский истребитель Су-34.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Су-34 упал недалеко от украинской границы в селе Истровка под Стародубом. По информации российского Telegram-канала Mash, экипаж Су-34 погиб. Пилот и штурман не смогли катапультироваться. Их тела уже обнаружили.

Кроме того, незадолго до этого в нескольких десятках километров упал еще и вертолет Ми-8. Погибли два члена экипажа.

Очевидцы говорят, что перед падением вертолет долго кружил в воздухе, а затем раздался громкий взрыв. Предварительно он пал на частный дом. Однако заместитель губернатора региона Андрей Бардуков заявил, что пострадавших жителей в Клинцах, где упал вертолет, предварительно нет.

В то же время, по неподтвержденной информации, утром 13 мая российская авиация лишилась аж трех воздушных судов.

Напомним, накануне, 12 мая, в Джанкойском районе Крыма также неожиданно упал российский военный вертолет Ми-28. В РФ говорят, что инцидент произошел якобы во время учебно-тренировочного полета.

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