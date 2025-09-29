В Брянской области РФ сообщают об ударе по заводу "Электродеталь"

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 29 сентября в российской Брянской области прогремели взрывы. В соцсетях и местных пабликах заявляют об атаке беспилотников по заводу "Электродеталь" в городе Карачев, где по прилету якобы возник пожар.

По данным российских Telegram-каналов, целью мог стать карачевский филиал завода "Электродеталь", который входит в концерн "Радиоэлектронные технологии" и производит электронные компоненты для военной сферы. В сети опубликованы фото и видео, где виден дым и возгорание на территории промышленного объекта.

Некоторые источники утверждают, что пожар произошел после атаки беспилотников, а в районе раздавались сигналы воздушной тревоги. В то же время официальные органы РФ пока не дали никакой реакции.

Завод "Электродеталь" производит электронные узлы и комплектующие, в том числе для военной техники РФ. Удар по такому предприятию может оказать существенное влияние на оборонные возможности России.

Напомним, ночью 24 сентября морские дроны совершили атаку по порту Туапсе в Краснодарском крае РФ. Очевидцы заявляли о взрывах и стрельбе. В порту Туапсе зафиксированы взрывы и автоматные очереди.

Источники в украинской разведке сообщили, что атаку на порты в Туапсе и Новороссийске совершило ГУР. Была парализована работа нефтеналивного комплекса, где россияне загружают «черным золотом» свои танкеры.