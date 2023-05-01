В Брянской области снова "бавовна": неизвестные подорвали железнодорожный путь, возник пожар

В РФ снова неспокойно.

В Брянской области (Россия) сошел с рельсов грузовой железнодорожный поезд. По сообщениям, поезд перевозил нефтепродукты и пиломатериалы. На месте ЧП возник пожар.

Об этом пишет Телеграмм-канал Mash.

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что на линии "Брянск-Унеча" сработало неустановленное взрывное устройство. По его словам, пострадавших нет.

"В Унецком районе на 136 км железнодорожных путей "Брянск-Унеча" сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет. Движение на этом участке дороги прекращено", — проинформировал чиновник.

В Брянской области с рельсов сошел грузовой поезд

Telegram-канал Baza сообщил, что в поезде – 60 вагонов, по меньшей мере, 7-8 вагонов перевернулись.

Брянская область РФ граничит с Украиной. От города Унеча до украинской границы около 50 километров.

Напомним, что ранее в Брянской области сообщили о якобы атаке дроном на здание военкомата в городе Новозыбков. Российский губернатор Александр Богомаз, как всегда, обвинил в атаке ВСУ.

А в результате "бавовны" в Севастополе, которая произошла 29 апреля, было уничтожено около десяти резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость составляет около 40 тысяч тонн.

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