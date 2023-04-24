Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Брянской области солдат из автомата расстрелял своего сослуживца

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
186
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Брянской области солдат из автомата расстрелял своего сослуживца

В Брянской области произошла стрельба между двумя солдатами / Фото: Associated Press

В Брянской области в России солдат из автомата выстрелил в сослуживца.

В России солдат из автомата расстрелял своего сослуживца. Инцидент произошел в Брянской области.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как стало известно, в Брянской области солдат выстрелил в грудь своему сослуживцу из автомата "АК-74М". В этот момент они вдвоем якобы находились в кузове "Урала", а сам выстрел произошел "случайно".

Раненого солдата доставили в больницу "Суземская". Пока о его состоянии ничего неизвестно.

Напомним, что в поминальное воскресенье в российском парламенте освободились два места — умерли депутаты от партии "Единая Россия".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
186
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация