В Брянской области солдат из автомата расстрелял своего сослуживца

В Брянской области в России солдат из автомата выстрелил в сослуживца.

В России солдат из автомата расстрелял своего сослуживца. Инцидент произошел в Брянской области.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как стало известно, в Брянской области солдат выстрелил в грудь своему сослуживцу из автомата "АК-74М". В этот момент они вдвоем якобы находились в кузове "Урала", а сам выстрел произошел "случайно".

Раненого солдата доставили в больницу "Суземская". Пока о его состоянии ничего неизвестно.

Напомним, что в поминальное воскресенье в российском парламенте освободились два места — умерли депутаты от партии "Единая Россия".

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