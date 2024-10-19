В Брянской области стая БпЛА атаковала завод: стало известно, что там производят

Ночью беспилотники атаковали российский завод "Кремной ЭЛ " в Брянской области.

Об этом сообщили местные Телеграм-каналы.

Указано, что об атаке на завод сообщали местные жители. Губернатор области Александр Богомаз об атаке на предприятие не сообщал. Он только сказал, что "в результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание".

Известно, что на этом заводе среди прочего производят детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер2".

Кремний ЭЛ – это один из крупнейших производителей микроэлектроники в РФ. В 2017 году 94% продукции предприятия выпустило на нужды российского Минобороны. Завод обслуживает концерны "Алмаз-Антей", "Аэрокосмическое оборудование", "Созвездие" и "Вега".

Напомним, что вечером 7 сентября дрон атаковал промышленный объект в Брянске Российской Федерации. Российские власти обвинили в этом Украину.

Читайте также: