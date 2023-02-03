В Брянской области заявляют о "взрывах": якобы сработало ПВО

Жители области сообщили о звуках взрывов.
В Брянской области Российской Федерации утром 3 февраля сообщают о "хлопках". Местные власти заявляют о якобы "обстрелах" в Стародубском округе.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Местные жители в соцсетях жаловались на взрывы, которые были слышны в 05:00. Власти региона объясняют, что они связаны с работой российских сил ПВО. Им якобы удалось "сбить четыре ракеты". По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет.
Следует отметить, что традиционно представители российских властей обвиняют в атаках украинских военных.
Напомним, 29 января власти российской Курской области заявили о "хлопке". Отмечается, что якобы произошел обстрел поселка Краснооктябрьское Глушковского района.
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