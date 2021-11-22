В Брюсселе COVID-протесты завершились масштабными беспорядками со слезоточивым газом и ранеными

В Брюсселе COVID-протесты завершились масштабными беспорядками со слезоточивым газом и ранеными

Митингующие бросали в полицейских камни, крушили автомобили и поджигали мусорные баки.

В Бельгии в воскресенье, 21 ноября, десятки тысяч людей вышли на улицы Брюсселя в знак протеста против усиления COVID-ограничений.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что исполнив антифашистскую песню "Bella Ciao", участники с транспарантом с надписью "Вместе за свободу" и криками "Свобода! Воля! Свобода!" отправились к штаб-квартире Европейского Союза.

Однако вечером сперва мирные демонстрации переросли в беспорядки: митингующие начали забрасывать полицейских камнями, крушить автомобили и поджигать мусорные баки.

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. Во время столкновений пострадали три сотрудника полиции и один демонстрант.

Кроме того, по словам представителя полиции Илзе Ванде Кере, 42 протестующих задержали, а двоих арестовали и обвинили в насильственных действиях.

В издании отмечают, что демонстранты выступали против настойчивых рекомендаций правительства по вакцинации от коронавируса, а также любых потенциальных шагов в пользу введения обязательных прививок.

Накануне масштабные беспорядки произошли в Нидерландах, где полиция подстрелила троих протестующих и арестовала более полусотни человек.

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