В Брюсселе под Европарламентом продают картошку: цена за килограмм впечатляет

В центре Брюсселя расположена мини-ярмарка, на которой продают овощи, фрукты и мясо. К примеру, картофель продают по 5 евро (свыше 240 грн) за килограмм.

Об этом рассказала директор проекта по профподготовке в Ивано-Франковске Оксана Архипчук в своем Instagram.

Она представляет Украину на фестивале New European Bauhaus в Брюсселе (Бельгия).

«Ну что, приехали в Брюссель – надо на базар пойти. Как же побывать в городе и не пойти на рынок? Картофелька хорошо. тыквы какие красивые! Все очень био», – рассказала она.

В ассортименте: картофель, морковь, тыквы, яблоки и другие фрукты/овощи. Также Архипчук отметила, что есть стенд с мясными продуктами.

Ранее мы писали о том, что в Украине резко изменились цены на овощи и фрукты . Да, наибольший рост демонстрируют:

морковь - от 6-12 грн/кг до 8-15 грн/кг

свекла - от 5-10 грн/кг до 8-11 грн/кг

огурцы - 25-75 грн/кг

брокколи - 40-65 грн/кг

цветная капуста - до 25-50 грн/кг.

сладкий перец вырос в цене - от 20-60 грн/кг до 45-55 грн/к

кабачки - от 6-15 грн/кг до 10-22 грн/кг.

Что подешевело:

помидоры — минимальный предел упал от 12 до 8 грн/кг.

лук репчатый - от 9 до 7 грн/кг

белокочанная капуста - от 5-20 грн/кг до 9-17 грн/кг

пекинская капуста - от 25-35 грн/кг до 20-35 грн/кг

Также подешевели чеснок и зеленый лук, что частично компенсировало удорожание других позиций.

Картофель в супермаркетах остался стабильным — 12,90-18,90 грн/кг.

Если говорить о фруктах и ягодах, то подорожали:

яблоки - от 20-40 грн/кг до 25-45 грн/кг

виноград – от 40-120 грн/кг до 40-150 грн/кг.

голубика - 180-380 грн/кг

малина снизилась до 150-220 грн/кг.

Подешевели:

груши - от 20-90 грн/кг до 20-80 грн/кг.

сливы – от 20-50 грн/кг до 15-50 грн/кг.

арбузы - от 10-17 грн/кг до 6-20 грн/кг

дыни - от 20-55 грн/кг до 15-35 грн/кг.

Нектарины сохранили ценовой диапазон в пределах 50–110 грн/кг.

Импорт — подешевели киви и апельсины.