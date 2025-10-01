- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 479
- Время на прочтение
- 2 мин
В Брюсселе под Европарламентом продают картошку: цена за килограмм впечатляет
Стоимость одного килограмма картофеля в Брюсселе оказалась космической – около 240 грн (5 евро).
В центре Брюсселя расположена мини-ярмарка, на которой продают овощи, фрукты и мясо. К примеру, картофель продают по 5 евро (свыше 240 грн) за килограмм.
Об этом рассказала директор проекта по профподготовке в Ивано-Франковске Оксана Архипчук в своем Instagram.
Она представляет Украину на фестивале New European Bauhaus в Брюсселе (Бельгия).
«Ну что, приехали в Брюссель – надо на базар пойти. Как же побывать в городе и не пойти на рынок? Картофелька хорошо. тыквы какие красивые! Все очень био», – рассказала она.
В ассортименте: картофель, морковь, тыквы, яблоки и другие фрукты/овощи. Также Архипчук отметила, что есть стенд с мясными продуктами.
Ранее мы писали о том, что в Украине резко изменились цены на овощи и фрукты . Да, наибольший рост демонстрируют:
морковь - от 6-12 грн/кг до 8-15 грн/кг
свекла - от 5-10 грн/кг до 8-11 грн/кг
огурцы - 25-75 грн/кг
брокколи - 40-65 грн/кг
цветная капуста - до 25-50 грн/кг.
сладкий перец вырос в цене - от 20-60 грн/кг до 45-55 грн/к
кабачки - от 6-15 грн/кг до 10-22 грн/кг.
Что подешевело:
помидоры — минимальный предел упал от 12 до 8 грн/кг.
лук репчатый - от 9 до 7 грн/кг
белокочанная капуста - от 5-20 грн/кг до 9-17 грн/кг
пекинская капуста - от 25-35 грн/кг до 20-35 грн/кг
Также подешевели чеснок и зеленый лук, что частично компенсировало удорожание других позиций.
Картофель в супермаркетах остался стабильным — 12,90-18,90 грн/кг.
Если говорить о фруктах и ягодах, то подорожали:
яблоки - от 20-40 грн/кг до 25-45 грн/кг
виноград – от 40-120 грн/кг до 40-150 грн/кг.
голубика - 180-380 грн/кг
малина снизилась до 150-220 грн/кг.
Подешевели:
груши - от 20-90 грн/кг до 20-80 грн/кг.
сливы – от 20-50 грн/кг до 15-50 грн/кг.
арбузы - от 10-17 грн/кг до 6-20 грн/кг
дыни - от 20-55 грн/кг до 15-35 грн/кг.
Нектарины сохранили ценовой диапазон в пределах 50–110 грн/кг.
Импорт — подешевели киви и апельсины.