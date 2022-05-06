В Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО, к встрече присоединится начальник Генштаба ВСУ

В Брюсселе 19 мая состоится встреча начальников штабов стран НАТО, среди присутствующих будут также руководители Генштабов Украины, Швеции и Финляндии.

Председательствует на заседании адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета.

Об этом говорится в пресс-релизе Североатлантического альянса.

Согласно документу, в рамках заседания состоится четыре сессии. О ситуации с войной в Украине и нападением РФ на суверенное государство будут обсуждаться во время второй сессии. К разговору присоединятся начальники обороны государств-партнеров НАТО Финляндии, Швеции и Украины.

На первой сессии , на которой будет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, будут рассматривать геостратегический контекст и подготовку к саммиту в Мадриде в июне. Третья сессия будет сосредоточена на реализации Концепции сдерживания и обороны евроатлантического пространства и долгосрочной позиции НАТО.

После этого начальники Генштабов встретятся с азиатско-тихоокеанскими партнерами НАТО, Австралией, Японией, Новой Зеландией и Республикой Корея, чтобы обсудить региональные события.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак перпеконирован, НАТО и ЕС теперь тоже заинтересованы в присутствии Украины в этих организациях, поскольку ВСУ показали эффективность в борьбе с российскими оккупантами.

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