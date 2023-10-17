В Брюсселе якобы сторонник ИГИЛ застрелил двух человек: в стране повысили уровень террористической опасности.

Двое граждан Швеции были застрелены, а третье лицо было ранено в центре Брюсселя в понедельник вечером.

Мужчина, назвавший себя членом "Исламского государства", взял на себя ответственность на видео, опубликованном в Сети.

Об этом пишет Reuters.

Подозреваемый нападавший скрылся с места происшествия после стрельбы, побудило Бельгию повысить уровень террористической тревоги до самого высокого уровня.

Федеральный прокурор Бельгии заявил, что нет никаких доказательств того, что находящийся на свободе нападающий имеет какую-либо связь с недавним возобновлением конфликта между Израилем и палестинскими боевиками.

Вероятным мотивом нападения было шведское гражданство жертв, заявил прокурор.

Подозреваемый нападающий, назвавшись Абдесалем Аль-Гуилани, заявил в видео в социальных сетях, что он борец за Аллаха.

Федеральный прокурор заявил, что третий пострадавший был ранен, но состояние которого не угрожает жизни, был водителем такси. Прокурор призвал жителей Брюсселя оставаться дома, пока угроза не пройдет.

Министр юстиции Швеции Гуннар Строммер заявил Reuters, что правительство интенсивно работает с бельгийскими властями, чтобы получить больше информации о случившемся.

Одна бельгийская газета сообщила, что, вероятно, жертвами были два футбольных болельщика. В понедельник вечером Бельгия принимала Швецию в отборочном матче Евро-2024. Матч был прерван в перерыве из соображений безопасности.

Видео теракта в Брюсселе, размещенное на вебсайте газеты Het Laatste Nieuws, показало мужчину в оранжевой куртке на скутере на перекрестке с винтовкой, который сначала произвел два выстрела, затем еще три, а затем вбежал в здание, произведя еще два выстрела. Выходя, он снова делая несколько шагов назад и стреляя снова.

Бельгийская газета сообщила, что свидетель сказал, что стрелок кричал "Аллаху Акбар" перед тем, как раздались выстрелы.

Согласно расшифровке видеообращения, которое записал самопровозглашенный злоумышленник, он сказал:

Франция ужесточает контроль на границе с Бельгией после смертоносного нападения в Брюсселе.

Кризисный центр Бельгии предупредил общественность не совершать ненужных поездок в столицу.

Напомним, на западе Уганды повстанцы, связанные с террористической группировкой "Исламское государство", убили в школе по меньшей мере 41 человека, из них 38 – дети.

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