В Будапеште разгорелся скандал из-за подсветки моста украинскими цветами

Мэр Будапешта Гергей Карачонь распорядился, чтобы до 24 августа Цепной мост, один из самых известных символов столицы Венгрии, был подсвечен цветами украинского флага. Этот жест в поддержку Украины вызвал резкую критику среди членов правящей партии «Фидес», которую возглавляет премьер Виктор Орбан.

Об этом пишет издание Hirado

В партии Орбана подчеркнули, что решение Карачоня они восприняли как провокационное, особенно на фоне последних заявлений президента Украины Владимира Зеленского, которые в «Фидес» оценили как угрожающие. Там напомнили, что Венгрия отказалась поддерживать ускоренное вступление Украины в ЕС, что является особенно чувствительным вопросом для украинского лидера.

«Что делает руководитель города, когда его народ подвергается угрозам и шантажу со стороны другой страны? Ответ прост: он подсвечивает один из самых известных мостов в цвета угрожающего государства», — заявил Бела Радич, представитель фракции правящей партии. Он добавил, что Цепной мост должен был бы оставаться подсвеченным в цвета венгерского флага — красный, белый и зеленый, особенно в день, когда Украина якобы «угрожала стране».

Критика Белы Радича была дополнена заявлениями других политиков. Александра Сенткираи, лидер фракции в Будапеште, также резко высказалась против действий мэра. Она подчеркнула, что в день, когда украинский президент якобы угрожал Венгрии, подсветка города в цвета Украины выглядит как «позор». По ее словам, перед тем, как демонстрировать поддержку иностранному государству, мэр должен был бы обеспечить надлежащее функционирование городского транспорта и безопасность граждан, ведь в последнее время в Будапеште фиксируют взрывы автобусов, распространение крыс и другие проблемы.

Сенткираи добавила, что можно придерживаться глобалистских или либеральных ценностей, но «нельзя пренебрегать фундаментальными интересами венгерских граждан».

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией. А теперь эти отношения зависит от позиции официального Будапешта