В Будапеште заявили об особом отношении США к Венгрии: как это повлияет на импорт нефти из России

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока / © 1tv.ge

Венгрия заявляет, что Вашингтон относится с большим пониманием ее импорта российского газа и нефти , чем Брюссель. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Будапешт поддерживает прямой контакт с США по этому вопросу.

Об этом пишет Euractiv.

Позиция Венгрии и Словакии

Венгрия и Словакия пользуются исключением из санкций Евросоюза и продолжают импортировать российскую сырую нефть через трубопровод, построенный еще в советское время. При этом США с одной стороны призывают Европу полностью прекратить импорт российских энергоресурсов, а с другой — занимают позицию по энергетической политике Венгрии и Словакии, отличающуюся от позиции ЕС.

По словам Боки, Вашингтон признает «особое положение» этих стран, не имеющих выхода к морю. В отличие от Европейского Союза, США, как утверждает министр, проявляют большее понимание их зависимости.

Прямые контакты с Вашингтоном

Янош Бока также подчеркнул, что Будапешт поддерживает «прямой контакт» с Вашингтоном по этому вопросу, а не «из-за печати». Это, по его мнению, еще одно подтверждение «большего понимания», которое американцы проявляют по сравнению с их европейскими партнерами.

В июне Еврокомиссия выдвинула предложение полностью отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года. Это могло бы окончательно закрыть лазейку в санкциях, используемую Будапештом и Братиславой.

Напомним, Венгрия каждый раз выступает против инициатив ЕС по Украине: не дает выделять ей средства и блокирует движение к вступлению в Евросоюз. Поэтому Евросоюз готовит сюрприз для Будапешта , чтобы лишить его возможности блокировать решения большинства стран-членов.