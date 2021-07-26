В буддийском храме в Таиланде монахи зажгли свечи в поддержку людей во время пандемии

В буддийском храме в Таиланде монахи зажгли свечи в поддержку людей во время пандемии

Монахи надеются — молитва поможет найти людям внутреннее спокойствие.

350 тысяч свечей в поддержку людей во время коронавируса зажгли в буддийском храме в Таиланде.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Монахи выложили ими основные символы религии — Будду и его учение и дисциплины. Все это зрелище транслировали онлайн и призвали присоединиться к общей молитве верующих со всего мира.

Монахи надеются — молитва поможет найти людям внутреннее спокойствие и поддержит во время стресса, вызванного коронавирусом. В прошлом году в этом же храме установили рекорд по самому большому количеству одновременно зажженных свечей, тогда их выложили в форме нашей планеты.

Новости мира: в буддийском храме монахи зажгли свечи в поддержку людей во время COVID-19

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