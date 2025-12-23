В Буденновске РФ прозвучала серия взрывов: дроны поразили химический завод «Ставролен»

Будённовск / © из соцсетей

Вечером в городе Будённовск Ставропольского края РФ было слышно около десяти взрывов. Местные жители сообщают о пожаре в одном из районов города.

По словам очевидцев, взрывы продолжались не менее 20 минут и не прекращались. В северной части Будённовска было видно воспламенение, а также зафиксировано падение одного из беспилотников между жилыми пятиэтажками.

Предварительно силы противовоздушной обороны РФ пытались отбить атаку беспилотников. По имеющейся информации, дроны поразили химический завод "Ставролен" , расположенный в городе.

Официальных сообщений о погибших или пострадавших, а также о масштабах разрушений пока нет. Российские власти ситуацию публично не комментировали.