В Буэнос-Айресе после употребления фальсифицированного кокаина скончались 16 человек, а еще 50 оказались в больнице

В Буэнос-Айресе после употребления фальсифицированного кокаина скончались 16 человек, а еще 50 оказались в больнице

После употребления наркотиков у людей начали случаться судороги и внезапные сердечные приступы.

В Аргентине после употребления фальсифицированного кокаина умерли не менее 16 человек, а еще полсотни оказались в больницах столичного Буэнос-Айреса.

Об этом в среду, 2 февраля, сообщает BBC.

По предварительным данным, пострадавшие приобрели наркотики в одном месте. Правоохранители подозревают, что кокаин содержал яд или примесь сильного седативного препарата.

"Каждый торговец, берущий кокаин, разбавляет его. Некоторые используют нетоксичные вещества, например крахмал. Однако в этом случае препарат был разведен вредным веществом", — указал министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Серхио Берни.

После употребления наркотиков у людей начали случаться судороги и внезапные сердечные приступы. Один из пострадавших назвал место, в котором приобрел препарат, после чего полицейские совершили несколько рейдов и задержали девять подозреваемых.

Указывается, что пакеты с кокаином, обнаруженные во время рейдов, совпадают с теми, которые правоохранителям предоставил родственник одного из погибших. В то же время следователи ожидают результатов вскрытия, чтобы сравнить изъятые наркотики с теми, которые употребляли потерпевшие.

Между тем, местных жителей, которые приобрели кокаин в течение последних 24 часов, призвали выбросить его.

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